ما هي المدينة اللبنانية التي وصفها موقع CNN بجوهرة المتوسّط المخفية؟

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كتب موقع الـCNN مقالاً عن مدينة صور اللبنانية عنونه " هل صور هي جوهرة البحر الأبيض المتوسط المخفية؟"وصف هذا المقال مشهد الحياة الخلاب على شاطئ صور اللبناني، على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة بيروت، معتبراً أن صور تنافس أهم المناطق السياحية مثل اليونان أو تركيا الغربية.ولفت المقال إلى تاريخ هذه المدينة العريقة التي نجحت خلال العام 2017 في كسر القوالب النمطية التي ترسم لبنان كدولة فوضوية مليئة بالصراعات. والملفت هو أن صور تعتبر رابع أكبر المدن اللبنانية ويطلق عليها أحياناً لقب "ملكة البحار".وفي هذا السياق، فقد قام هذا المقال أيضاً بنقل مشهد شوارع هذه المدينة التاريخية التي تضج بالحياة مع وصف دقيق ومفصل لزواياها كافة، إضافة الى أنه قام بسرد واضح عن الحياة فيها بشكل عام.لقراءة المقال إضغطوا