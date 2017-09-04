طيار يسقط من مروحية خلال عرض جوي!

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يجري البحث عن طيار سقط من مروحية عسكرية خلال عرض جوي في بلجيكا.وقد قفز ثلاثة جنود بالمظلات من مروحية Agusta A-109 في أماي بالقرب من ليج إلا أن الطيار لم يكن لديه مظلة.وبحسب التقارير، فإن مساعد الطيار ساعد الجنود الثلاثة على القفز من ارتفاع مئات الأمتار ولكنه رأى مقعد الطيار فارغاً والباب مفتوحاً على مصراعيه. ثم تولى السيطرة على المروحية التي هبطت بأمان خلال اليوم المفتوح في كتيبة المهندسين الرابعة.وأكدت القوات الجوية البلجيكية من خلال موقعها الرسمي على الانترنت أن حادثاً قد وقع وأنه يجري البحث للعثور على الطيار، مع العلم أنه ما من سبب معروف حتى الآن لسقوطه.