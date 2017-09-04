ذعر وإخلاء طائرة... بسبب هذه المزحة!

ماذا حدث على متن هذه الطائرة؟

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LBCI News Lebanon

أثار رجل على متن طائرة تعود إلى شركة طيران راين إير ذعر الركاب بعدما صرخ "الله أكبر" وحذّر من وجود قنبلة.

وتم إلقاء القبض على الرجل البلجيكي البالغ من العمر 51 عامًا وعلى 8 رجال آخرين كانوا مسافرين معه ومنعوا من السفر على متن الطائرة التي كانت متّجهة من مطار بروكسل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

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وأخرجت الشرطة جميع الركاب وفحصت الطائرة والحقائب مستعينة بالكلاب المدربة. كما تأخرت الطائرة عن الإقلاع لمدّة ساعتين.

لكن لم تعثر الشرطة على أيّ شيء مشبوه وأقلعت الطائرة عند الساعة التاسعة و25 دقيقة من صباح يوم السبت.

وفتحت الشرطة تحقيقًا مع الرجال التسعة الذين تم توقيفهم، مشيرة إلى أنّهم كانوا يمزحون فحسب وأنّهم كانوا ثملين.

وأضافت أنّ ربان الطائرة رفض الإقلاع في حال عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص بخاصة بعدما أثاروا حالة من الفوضى والهلع في نفوس الركاب.