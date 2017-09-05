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05 أيلول 2017 - 07:29
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بالفيديو- حاول التقاط صورة "سيلفي" مع فيل... فوقعت الكارثة!

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بالفيديو- حاول التقاط صورة &quot;سيلفي&quot; مع فيل... فوقعت الكارثة!
قُتل رجل هندي عندما حاول التقاط صورة "سيلفي" مع فيل قرب كوارندموندا في ولاية اوديشا في شرق الهند.

 وسجّل شاهد مقطع فيديو ظهر فيه الرجل الضحيّة اشوك بهارتى البالغ من العمر 50 سنة وهو يتعرض للهجوم من قبل فيل، فتعثّر عندما حاول الفرار منه.

وكان بهارتى يتناول الكحول قبل أن يقترب من الفيل لالتقاط صورة إلى جانبه، إلا أنّ الأخير كان يشعر بالتوتر وفق أقوال أحد مسؤولي الغابة لأنه أضاع قطيعه.
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وكان مسؤولو الغابات يحاولون إعادة الحيوان إلى القطيع الذي خرج منه عندما حاول بهارتي الاقتراب منه، فوقعت الحادثة وحضر الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي قبل الوصول بسبب الإصابات البالغة التي تعرّض لها.
 
 
 
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