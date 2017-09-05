قتلت نفسها يوم عيد ميلادها...

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قتلت أم شابة نفسها في عيد ميلادها الثالث والعشرين بعدما تعرّضت للتخويف من قبل المتصيدين على الانترنت، إذ قام أحدهم بفتح حساب وهمي لها على تطبيق تيندر، بحسب ما قالت عائلتها.ويعتقد أن لين موريسون، من كامبوسبارون- اسكتلندا، قد أنهت حياتها بعد عودتها من احتفال مسائي بعيد ميلادها في منطقة ستيرلنغ.وقال أحد أفراد عائلة الشابة إن التخويف الذي تعرّضت له دفعها إلى الانتحار، كاشفاً عن أن أحد الأشخاص قد فتح حساباً وهميا لها للتعارف على الانترنت وكان يتصل بالرجال.وتمّ التعرّف على جثة الشابة من قبل شقيقها وليام البالغ من العمر 20 عاماً وعمها دوني موريسون البالغ من العمر 40 عاماً وذلك بعدما تمّ رفع الإنذار يوم 29 آب.وكشف بعض أصدقاء لين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها كانت تعاني من الاكتئاب وأنها أنهت علاقة عاطفية كانت تعيشها.