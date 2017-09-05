أوكرانية تعرض عذريتها للبيع في الصحيفة... ما الثمن الذي حدّدته؟

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عرضت شابة أوكرانية عمرها 18 عاماً عذريتها للبيع في إحدى الصحف المحلية.وفي التفاصيل، أشارت الشابة في الإعلان إلى أنها تريد "رجلاً" وأنّها بحاجة إلى 1943.40 دولاراً أميركيا.وقد قيل إنّ الشابة التي تُدعى يوليا أخبرت صحيفة Torbinka، أنّها عاجلاً أم آجلاً ستقول "وداعاً لعذريتها" لذا من المفضل خسارتها بهذه الطريقة على خسارتها بعد حفلة صاخبة.وجاء في الإعلان "شابة جميلة، عمرها 18 عاماً، طالبة، تريد بيع عذريتها لشاب جاد مقابل مساعدة مالية... واللقاء سيكون في Melitopol في مكان تختاره الشابة."واللافت أنّ صورة الشابة أرفقت بالإعلان كما قيل إنّها جاهزة للخضوع للفحوص الطبية اللازمة لتأكيد عذريتها.