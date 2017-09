بالصور - ميشيل أوباما تحتفل بعيد ميلاد بيونسيه على طريقتها الخاصة

قررّت زوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما أن تحتفل بعيد ميلاد النجمة بيونسيه على طريقتها الخاصة، إذ انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بمظهر شبيه لمظهر النجمة العالمية.

ولم تكن أوباما الوحيدة التي قلّدت بيونسيه، بل ارتدت مجموعة كبيرة من نجمات الفن قبعة سوداء وصففن شعرهن على شكل ضفائر، كمحاكاة لغلاف ألبوم بيونسيه الشهير "فورميشن".

ومن بين النجمات سيرينا وليامز وأعضاء فرقة "ديستنيز تشايلد" وكيلي رولاند وميشيل وليامز.

ونُشرت الصور على موقع بيونسيه الرسمي.

وبالإضافة لكون الصور هدايا لعيد الميلاد، فهي أيضا رسالة إنسانية تقديرا لجهود الإغاثة بعد إعصار هارفي في هيوستن، تكساس، مسقط رأس النجمة.

Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx