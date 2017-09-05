بالفيديو – أنجبت طفلها في الشارع... وأكملت التسوّق!

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أنجبت امرأة طفلها في وسط الشارع حيث كانت تتسوق حين شعرت بأنّ موعد الولادة قد حان.وفي التفاصيل، يظهر الطفل في الفيديو وهو يولد فيما والدته تصرخ وتنادي للحصول على المساعدة.وجرت عملية الولادة في مدينة يونفو جنوب الصين فيما كانت الأمّ تبتاع الخضار والفواكه.وقد بدأت الأم تصرخ فور نزول ماء الرأس وبعد ثوانٍ معدودة ولد الطفل، عندها طلب المارة سيارة إسعاف فوصلت ممرضة وقطعت الحبل السري.الجدير ذكره، أنّ الأم في الثلاثينات من عمرها بحسب ما نشرت وسائل الإعلام المحلية، وقد رفضت التوجه إلى المستشفى وحملت طفلها وأكملت تسوقها.إليكم الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: