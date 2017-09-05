بعد فرار استمرّ 23 عامًا... اعتقال "ملك الكوكايين"

"ملك الكوكايين" وراء القضبان...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوكايين,ايطاليا,"ملك الكوكايين" وراء القضبان...

LBCI News Lebanon

أعلنت السلطات الايطاليّة عن إلقاء القبض على أحد زعماء المافيا الملقّب بـ"ملك الكوكايين"، وهو من أبرز المطلوبين لديها، في فندق في أوروغواي.

وقالت السلطات في ايطاليا وأوروغواي إنّ روكو مورابيتو البالغ من العمر 50 عامًا أصبح قيد الاعتقال بعدما عاش في منتجع ساحلي في الأوروغواي لأكثر من عقد من الزمن مستخدمًا أوراقًا مزوّرة.

الإعلان

وعملت سلطات البلدين معا لتحديد هويته الحقيقية.

ويعد مورابيتو أبرز عضو مطلوب وهارب في عصابة "ندرانغيتا" التي يتركز نشاطها في كالابريا، وهي أقوى عصابة للجريمة المنظمة، وواحدة من أكبر مستوردي المخدرات من أميركا اللاتينية.

ولطالما حمل مورابيتو لقب "ملك الكوكايين في ميلانو"، وهو مطلوب منذ العام 1994، بعدما دفع نحو 8 ملايين دولار، لاستيراد طن من المخدرات تقريبًا.

وكانت مذكرة اعتقال دولية صدرت في حقه في عام 1995 لتعقبه وترحيله إلى إيطاليا، علما أن القضاء أصدر بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدّة 30 عاما.