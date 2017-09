هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية اضطراريا في مطار هانيدا الدولي في طوكيو بعدما اصطدمت بطائر.

وفي التفاصيل، أقلعت الطائرة التي هي من طراز بوينغ 777 والتي كان على متنها 233 راكبًا و15 عضوًا من الطاقم من مطار هانيدا لتعود وتحطّ فيه اضطراريا بعد مرور ساعة فقط.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إنّ طائرًا اصطدم بأحد محركّات الطائرة عند إقلاعها.

وأضاف المتحدث أنّه لم تقع أي إصابات بين من كانوا على متن الطائرة التي كانت متّجهة إلى نيويورك.





Japan Airlines Boeing 777 making emergency landing at Haneda airport after engine catches fire due to bird strike #JA743J pic.twitter.com/klR90yCsZB