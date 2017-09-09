ثلاث حقائق يجب أن تعرفوها عن الجنس!

الإعلان

تعتبر الحياة الجنسية واحدة من أهم الركائز في الحياة الزوجية. ولكن هناك بعض الحقائق الأساسية التي يجهلها عدد كبير من الناس عن الجنس.ما هي؟- الحقيقة الأولى: ممارسة الجنس تساعد على حرق السعرات الحرارية. وقد أجرى فريق من الباحثين من جامعة كيبيك دراسة حول هذا الموضوع واكتشفوا ان الرجل يحرق نحو 101 سعرة حرارية نتيجة ممارسة الجنس مع متوسط مدة 25 دقيقة، في حين أن المرأة تحرق فقط 69 سعرة حرارية.- الحقيقة الثانية: إن هرمونات السعادة والمتعة التي تفرز خلال النشوة يمكن أن تحسن المزاج، تحد من التوتر وتخفف بعض أعراض الاكتئاب.- الحقيقة الثالثة: قد تكون ممارسة الجنس قادرة على التخفيف من حدة آلام الرأس والصداع النصفي. في الواقع، إن الإندورفين الذي يفرز خلال ممارسة الجنس يمتلك خصائص مسكنة تخفف الألم بشكل سريع.