منوعات 09 أيلول 2017 - 09:10 09/09/2017 09:10:20 أضاعت طريقها... ما حصل معها بعدها لا يمكن أن يستوعبه عقل!

ما حصل مع هذه الفتاة لا يمكن أن يستوعبه عقل

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LBCI News Lebanon





وكانت الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً قد خرجت مع أصدقائها في رامسجيت في انكلترا، إلا أنها أضاعت طريقها فتوقفت لتسأل مجموعة من الرجال عن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه كي تصل الى المكان الذي تريده، وذلك في الساعات الاولى من يوم الاحد 18 أيلول من العام الماضي.

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وقد قامت المجموعة بإغراء الفتاة واقتيادها الى شقة فوق مطعم بيتزا وكباب حيثوا تمّ اغتصابها مرات عدة.



واستطاعت الشرطة العثور على المذنبين، فحكمت المحكمة أخيراً بالسجن على 3 رجال لمدة 14 عاماً وبالسجن 7 أعوام على مراهق عمره 17 عاماً في قضية اغتصاب هذه الشابة.



المصدر حكم بالسجن 14 عاماً على عصابة من الرجال اغتصبوا فتاة في شقة.وكانت الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً قد خرجت مع أصدقائها في رامسجيت في انكلترا، إلا أنها أضاعت طريقها فتوقفت لتسأل مجموعة من الرجال عن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه كي تصل الى المكان الذي تريده، وذلك في الساعات الاولى من يوم الاحد 18 أيلول من العام الماضي.وقد قامت المجموعة بإغراء الفتاة واقتيادها الى شقة فوق مطعم بيتزا وكباب حيثوا تمّ اغتصابها مرات عدة.واستطاعت الشرطة العثور على المذنبين، فحكمت المحكمة أخيراً بالسجن على 3 رجال لمدة 14 عاماً وبالسجن 7 أعوام على مراهق عمره 17 عاماً في قضية اغتصاب هذه الشابة.