دراسة علمية... هذا ما يلفت نظر النساء في أجسام الرجال!

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توصل الخبراء بعد دراسة مطولة إلى أنّ النساء ينظرن إلى الجزء الأوسط من جسم الرجال أكثر من الأجزاء الأخرى.وفي تفاصيل الدراسة التي أجراها أطباء في المستشفى التابع لجامعة جنيف على مجموعة من الذكور والإناث، فقد تبين أنّ النساء ينظرن إلى معدة الرجل ومنطقة الأعضاء التناسلية أكثر من منطقة الصدر، أما الرجال فينظرون إلى منطقة الصدر لدى النساء أكثر من منطقة البطن والأعضاء التناسلية.نشير إلى أنّ هذه الدراسة أجريت على رجال ونساء يرتدون ملابس سباحة.وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Sexology العلمية، وقيل إنّها تُظهر أهمية الملامح البصرية في إثارة الرغبة الجنسية.