السجن لرجل عمره 102 عاماً... ماذا فعل قبل 40 سنة؟

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حُكم بالسجن على رجل يبلغ من العمر 102 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة صغيرة في سبعينيات القرن الماضي.وقد أوقف القاضي تنفيذ حكم السجن لمدة عامين بحق الفاعل دوغلاس هامرسلي، وأمره بدفع تعويض مالي بأكثر من 33 ألف دولار أميركي للضحية خلال 21 يوماً.وقد اعترف دوغلاس بثلاث تهم تتعلّق بالاعتداء على الضحية التي كانت تبلغ من العمر بين 5 و 8 سنوات في ذلك الوقت.وقد سمعت محكمة Aylesbury Crown في انكلترا أن الاعتداء وقع في منطقة باكينجهامشاير منذ نحو 40 عاماً.واشتكت الضحية، وهي في الأربعينيات من عمرها، الآن على الرجل لدى الشرطة بعدما نشرت صحيفة محلية خبراً عن احتفاله بعيد ميلاده.والملفت هو أن هامرسلي قال إنه ليس لديه ذكرى عن وقت الاعتداءات في 1977 و 1979.