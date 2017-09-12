جثة "فاشونيستا" عربية مرمية في الشارع

ماذا حصل مع هذه الفاشونيستا؟

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LBCI News Lebanon

تناقلت وسائل إعلام كويتيّة خبرًا مفاده أنّه تم العثور على جثة فتاة عشرينيّة في منطقة سلوى.

وتبيّن إثر التحقيقات أنّ الفتاة هي من إحدى الملمات بالموضة ويطلق عليها اسم "فاشونيستا".

ووجدت جثتها ملقاة في الشارع في منطقة سلوى، وتقوم المباحث الجنائية بالبحث والتحري حول هذه الحادثة بعد القبض على رجل كويتي كان برفقة الجثة.

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وأثناء استجواب الرجل، اعترف بأنّه صاحب الشقة التي كانت فيها الفتاة قبل وفاتها مباشرة.

وقال: "دخلت الشقة ووجدتها ميتة بجرعة زائدة وهي صديقة صديقي المتواجد حاليًا في البحرين، فرميت جثتها".

ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن هوية الفتاة.



