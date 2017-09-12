سيناتور أميركي في ورطة... والسبب "فيديو إباحي"

"فيديو إباحي" وضع سيناتور أميركي في ورطة...

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LBCI News Lebanon

تعرض عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية تكساس والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، السيناتور تيد كروز، لموجة من السخرية عبر موقع تويتر بعدما ضغط على زر الإعجاب "Like" على مقطع فيديو إباحي.

وبحسب صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، ضغط السيناتور الأميركي على زر الإعجاب على فيديو إباحي مدّته دقيقتين نشره حساب SexuallPosts@.

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وأظهر الفيديو رجل وامرأة وهما يمارسان علاقة حميمة.

واختفت علامة الإعجاب التي وضعها كروز على التسجيل الإباحي عن حسابه بعد دقائق، لكن هذه الدقائق كانت كافية لإثارة موجة من التعليقات الحادة والساخرة عبر تويتر.

والجدير بالذكر أن موظفي مكتب كروز وكذلك المتدربين فيه، لديهم صلاحية الدخول إلى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت مستشارة الاتصالات للسيّد كروز إنّ "الموظفين أزالوا علامة الإعجاب المهينة عن حساب كروز وأنّهم بلّغوا تويتر بهذه المشكلة".