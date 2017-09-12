سمعت صوت صراخ... فوجدت والدتها جثة عارية مضرّجة بالدماء!

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عثرت فتاة على والدتها جثة عارية مضرجة بالدماء بسبب تعرّضها للطعن في أرض المطبخ بعدما استيقظت على أصوات ضوضاء آتية من الطابق السفلي من المنزل.وبحسب المحكمة فقد أقدم الشاب ايفان غريفين البالغ من العمر 24 عاما على طعن حبيبته سابرينا مولينغز، 38 عاماً، بالسكين في قلبها وكبدها بينما كانت ابنتها هايلي تنام في الشقة في نوروود العليا - جنوب لندن.وفي تفاصيل القضية، فقد استيقظت هايلي، 22 عاماً، وحبيبها تشايس جور على صوت صراخ غريفين الذي كان يتحدّث عن "إخراج الشياطين" و"شرب الدم" عند الساعة 5:30 فجراً يوم 13 آذار، بحسب تقارير المحكمة.ويقال إنهما هرعا من غرفة نومهما الى مكان الضجّيج إلا أن غريفين منعهما من الدخول وقد سالت دماء مولينغز من تحت الباب. بعدها قاما بفتح الباب، ليعثرا عندها على الضحية جثة عارية وغارقة في الدماء على الأرض.وقيل إن غريفين قال للثنائي إنه طعن مولينغز 'لأنه أحبها' قبل أن يهرب من مكان الحادثة. وقد ألقي القبض عليه في كامبرويل في وقت لاحق من ذلك اليوم ووجهت له تهمة قتل السيدة مولينغز. ولا تزال المحاكمة في هذه القضية مستمرة.