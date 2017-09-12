مصري يقتل زوجته الثانية ويدفن ابنته حية... بسبب غيرة زوجته الأولى!

قتل زوجته الثانية بتحريض من زوجته الأولى

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LBCI News Lebanon

تمكّنت السلطات المصرية من اكتشاف جريمة قام بها رجل مسن بمساعدة زوجته منذ حوالى عام في مدينة بدر.



وفي التفاصيل، أقدم عمر محمد البالغ من العمر 75 سنة على قتل زوجته الثانية "منال" التي لم يتخط عمرها الـ27 سنة بالاتّفاق مع زوجته الأولى، كما قام بدفن ابنته منها حنين (عامين) حية إلى جانبها في فناء المنزل.

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وكانت ابنة عمر قد كشفت للشرطة أن والدتها وزوجها نفذا جريمة القتل وقد اضطرا إلى احراق الجثتين بعد فترة من تنفيذها بسبب الرائحة الكريهة.



وكان الزوجان قد احتجزا الابنة وهدداها بالقتل في حال فضحت الأمر، لكنها استغلت وجودها في منطقة بعيدة وقامت بالإبلاغ عنهما.