قصة مؤثرة... شرطي قام بتوليد حبيبته في موقف للسيارات!

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ذكرت صحيفة Rockford Register Star أن ضابط شرطة في روكفورد قام بتوليد حبيبته في موقف للسيارات في فندق.وفي التفاصيل، فقد كان السيد جيمس ناتشامباساك في الخدمة منذ الصباح الباكر عندما اتصلت به حبيبته، فينه ثامافونغ، وقالت له إنها على وشك أن تلد. عندها هرع جيمس الى المنزل فوجدها تصرخ من شدة الألم إذ إنها دخلت في المخاض وقد سال ماء الرأس.وخلال رحلة التوجه بالسيارة الى المستشفى التي تبلغ نحو عشرين دقيقة، قالت فينه لجيمس إن الطفل لن ينتظر حتى الوصول الى المستشفى. عندها اقتحم موقفاً للسيارات تابعاً لأحد الفنادق وأخبر الشرطة بأنه يحتاج الى سيارة إسعاف، وقام بتوليد فينه قبل لحظات من وصول مجموعة من زملائه الضباط.والملفت هو أن أول ما خطر في ذهن جيمس في هذا الوقت هو إبقاء الطفل دافئاً فحضنه، ووصلت سيارة الإسعاف بعد فترة وجيزة.وأطلق الثنائي إسم ليو على الرضيع الذي بلغ وزنه 3.5 كيلوغرامات.