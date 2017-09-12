سروال هتلر الداخلي في المزاد العلني... كم يبلغ ثمنه؟

يعرض سروال داخلي يعود إلى الديكتاتور الألماني أدولف هتلر في مزاد علني بالولايات المتحدة الأميركية، يقدّر أن يصل سعره إلى أكثر من 5000 دولار!

السروال مصنوع من الكتان ومخطط بالأبيض، وقد أشار القيمون على المزاد بأن قياس السروال "كبير بشكل مدهش"، اذ إن مدى الخصر يبلغ حوالي 99 سنتيمترا.

الجدير بالذكر هو أن القسم العلوي من السروال يتضمن الأحرف الأولى لإسم الزعيم النازي أدولف هيتلر مطرّزة على يمين الجزء العلوي : "A.H." وفقاً لمزادات "الكسندر" التاريخية في الولايات المتحدة.



الإعلان نذكر أيضاً أن هناك نسخة نادرة جداً من السيرة الذاتية لهتلر "معركتي" سوف تكون معروضةً أيضاً في المزاد عينه. وكان قد عثر على هذه القطعة من الثياب الداخلية الخاصة بهيتلر في فندق "برخوتل غراتس" في النمسا، كان قد تركها في غرفة الفندق حيث مكث في شباط 1938 أثناء سفره إلى النمسا. واحتفظ به حفيد المالك السابق لفندق البرخوتل غراتس قبل أن يعرض في المزاد.نذكر أيضاً أن هناك نسخة نادرة جداً من السيرة الذاتية لهتلر "معركتي" سوف تكون معروضةً أيضاً في المزاد عينه.