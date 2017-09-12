بالفيديو- مؤسس "علي بابا" يفاجئ الموظفين بما فعله خلال حفل الشركة السنوي!

"جاك ما" هو أغنى رجل في الصين

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LBCI News Lebanon

قرر "جاك ما" رئيس مجلس إدارة "علي بابا" أكبر شركة تجارة الكترونية في العالم، أن يحتفل بالذكرى السنوية ال18 لتأسيسه الشركة على طريقته الخاصة.

فخلال حفلة ضخمة أقامها "ما" في مدينة هانغتشو الصينية وعلى مرأى حوالي 40 ألف موظف من مختلف المناطق والبلدان، دخل الملياردير الصيني على المسرح مرتدياً ملابس تشبه ملابس مايكل جاكسون وبدأ بتقليد رقصته الشهيرة على وقع أغنية "بيلي جين"، فعلت أصوات التصفيق وسط ذهول جميع الحاضرين.

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تجدر الإشارة إلى أن "جاك ما" هو أغنى رجل بالصين ويعدّ من أغنى أغنياء العالم اذ تبلغ قيمة ثروته 36.4 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، وقد حقق هذا النجاح بفضل تأسيسه لشركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.