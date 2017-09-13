رونالدو أفضل لاعب في لعبة "FIFA 18"

كشف الموقع الرسمي لشركة " EA Sports " المطورة للعبة FIFA 18 عن أفضل 10 لاعبين في نسخة 2018.
وتم اختيار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في النسخة الجديدة بحيث حصل على 94 نقطة.
وجاء نجم فريق برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية مع مجموع 93 نقطة، تلاه في المرتبة الثالثة اللاعب البرازيلي نيمار.
ونشر رونالدو عبر حسابه الخاص على تويتر صورة له وهو يحمل البطاقة الخاصة به على لعبة الفيفا 18 وارفقها بتعليق كتب فيه " رقم 1 في لعبة فيفا... كم هدفًا سوف تسجّل في لعبة فيفا 18"؟