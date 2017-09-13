رونالدو أفضل لاعب في لعبة "FIFA 18"

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LBCI News Lebanon

كشف الموقع الرسمي لشركة " EA Sports " المطورة للعبة FIFA 18 عن أفضل 10 لاعبين في نسخة 2018.

وتم اختيار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في النسخة الجديدة بحيث حصل على 94 نقطة.

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وجاء نجم فريق برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية مع مجموع 93 نقطة، تلاه في المرتبة الثالثة اللاعب البرازيلي نيمار.