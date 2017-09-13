خليجي يشتري أغلى شقة في الشرق الأوسط... كم بلغ ثمنها؟

قام رجل أعمال خليجي بشراء الشقة الأعلى ثمنًا في الشرق الأوسط

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LBCI News Lebanon

قام رجل أعمال خليجي بشراء الشقة الأعلى ثمنًا في الشرق الأوسط بمبلغ 102 مليون درهم أي 28 مليون دولار.



وبيعت الشقة وهي لا تزال قيد الانشاء في اليوم الثاني من معرض "سيتي سكايب غلوبال" في دبي، وهو من أهم المعارض العالمية المتعلقة بالعقارات.

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وتقع الشقة البالغة مساحتها 45 ألف قدم في برج وان بالم جميره وهو ثاني أعلى برج ومازال قيد الإنشاء.



وتُغطي سطح الشقة التي تقع في الطابق الأخير، الأشجار كما تتميّز بمسبحها الخاص الذي لا يمكن الوصول إليها الا عبر مصعد كهربائي خاص بالمالك، وتتمتع بإطلالة على أفق دبي والخليج العربي وغيرها ويبلغ سعر القدم في المشروع 4000 درهم وهو اعلى سعر شهده سوق الامارات منذ عام 2008.