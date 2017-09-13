شابة توثّق لحظة تعرّضها للتحرّش داخل الباص... "لبسي مش ضيّق!"

حرصت شابة مصرية منقّبة تُدعى "شروق" على نشر صوة تُوثّق لحظة تعرّضها للتحرّس من قبل أحد الشبان أثناء ركوبها الميكروباص" في منطقة "حلوان".

وعبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك، كتبت الشابة "شروق" تعليقاً إلى جانب الصورة المروعة قالت فيه "دي تقريبًا أول مرة أقتنع إن معندناش رجالة، والصورة دي لسه حاصلة معايا حالًا، أول حاجة عملتها إني صورت عشان لما يقول معملتش يبقى أعرف أرد عليه".

وشرحت "شروق" كيف لاقت رداً عنيفاً من ركاب الميكروباص حين رفعت صوتها بوجه المتحرّش إذ قالوا بها " خلاص يا آنسة.. معلش خلاص" وتابعت "يعني رجالة كبار بشنبات بيقولولي أسكت لما واحد يمد إيده عليا، ده أنا أصحابي أرجل منهم".

وتوجّهت بعدها شروق بحديثها للفتيات قائلة "إحنا معندناش رجالة فخدي حقك منك ليها واخشوشنو، ويبقا حد يجي يقوللي أصل لبسك مستفز".

وأكّدت الشابة أنّها كانت في طريق عودتها من إحدى الدروس الخصوصية، وختمت رسالتها بالقول "لبسي مش ضيق وشي مش شايفه، شوفوا حجج تبرروا بيها غير دي".

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