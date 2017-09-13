بالصور - أكبر لاعب كمال أجسام في العالم... كم يبلغ من العمر؟

انضم الأميركي جيم ارينغتون إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2018 كونه أكبر لاعبي رياضة كمال الأجسام في العالم.
واستطاع ارينغتون البالغ من العمر 83 سنة كسر الرقم القياسي عندما شارك في مسابقة لرياضة كمال الأجسام في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وبدأ جيم باتّقان هذه الرياضة منذ حوالى 70 سنة وقد اتبع نظامًا غذائيًا غنياً بالبروتين وقليل الدهون والكاربوهيدرات.
وقال جيم في مقابلة له إن رياضة كمال الأجسام تتطلب مجهودًا كبيرًا مضيفًا أنه على المرء تحديد أهدافه وأنه كان يطمح دومًا بأن يكون متفوقًا في أمر معين.