بالصور - أكبر لاعب كمال أجسام في العالم... كم يبلغ من العمر؟

أكبر لاعب رياضة كمال الأجسام في العالم.

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LBCI News Lebanon

انضم الأميركي جيم ارينغتون إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2018 كونه أكبر لاعبي رياضة كمال الأجسام في العالم.



واستطاع ارينغتون البالغ من العمر 83 سنة كسر الرقم القياسي عندما شارك في مسابقة لرياضة كمال الأجسام في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

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وبدأ جيم باتّقان هذه الرياضة منذ حوالى 70 سنة وقد اتبع نظامًا غذائيًا غنياً بالبروتين وقليل الدهون والكاربوهيدرات.