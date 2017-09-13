أمور لا يجب نسيانها عند تحضير حقيبة الولادة

ما الذي يجب أن تحتويه حقيبة الولادة؟

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LBCI News Lebanon

هل تساءلت يوماً: "ما الذي يجب أن تحتويه حقيبة الولادة قبل التوجّه إلى المستشفى"؟ إليك الجواب:



- شباشب وجوارب



- نظارات (إذا كنت ترتدينها) لأن العدسات اللاصقة ستشكل لك ازعاجًا في هذا الوقت.

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- رداء الحمام، ثوب النوم وملابس للنوم فضفاضة ومريحة للرضاعة.



- وسادة خاصة بك لكي تبقي مرتاحة ومسترخية خصوصًا اذا كان عليك البقاء في المستشفى لبضعة أيام.



- فوط صحية وملابس داخلية خاصة بمرحلة ما بعد الولادة.



- معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، فرشاة الشعر، مزيل العرق وفوطة صغيرة للحمام.



- ملابس للطفل.



- ملابس للخروج من المستشفى.