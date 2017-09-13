أمور لا يجب نسيانها عند تحضير حقيبة الولادة

هل تساءلت يوماً: "ما الذي يجب أن تحتويه حقيبة الولادة قبل التوجّه إلى المستشفى"؟ إليك الجواب:
- شباشب وجوارب
- نظارات (إذا كنت ترتدينها) لأن العدسات اللاصقة ستشكل لك ازعاجًا في هذا الوقت.
- رداء الحمام، ثوب النوم وملابس للنوم فضفاضة ومريحة للرضاعة.
- وسادة خاصة بك لكي تبقي مرتاحة ومسترخية خصوصًا اذا كان عليك البقاء في المستشفى لبضعة أيام.
- فوط صحية وملابس داخلية خاصة بمرحلة ما بعد الولادة.
- معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، فرشاة الشعر، مزيل العرق وفوطة صغيرة للحمام.
- ملابس للطفل.
- ملابس للخروج من المستشفى.
- شاحن الهاتف وكاميرا.