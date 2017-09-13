طالب خطيبته بفحص لكشف العذرية كشرطٍ للزواج منها... ماذا فعلت؟

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انفصلت شابة مصرية عن خطيبها بعد ستّة أشهر على خطوبتهما بعدما تفاجأت بطلبٍ غريبٍ وضعه كشرطٍ لإتمام الزواج بينهما وذلك بسبب غيرته المفرطة من أن تكون قد أقامت علاقة مع رجلٍ آخر.وكان الشاب قد طالب خطيبته بالقيام بكشف عذرية كشرطٍ لإتمام الزواج وتفاجأت برفعه دعوى قضائية بحقها لردّ الشبكة (أي الذهب الذي أهداها إياه) أمام محكمة الأسرة بعدما رفضت تنفيذ طلبه.وردًّا على الدعوى قالت الشابة "لم أظنّ يوماً أنّ جنونه وشكّه المبالغ فيه وغيرته القاتلة قد تصل إلى هذه الدرجة وأن يطعن بشرفي دون حقّ أو دليل".وتابعت الشابة "عندما صارحني برغبته في تنفيذ طلبه دون إخبار أحد، طردته من منزلنا وفسخت الخطوبة به بعدما علم أهلي بجهله وتخلّفه ورفضت أن أرجع له الشبكة لأنّه هو من أساء إلي ولعائلتي التي فتحت له منزلنا".وأوضحت الشابة التي تُدعى فريدة "ظهرت أخلاقه التي كان يخفيها وبدأ في محاولته الاعتداء علي وحرّر محضراً ضدي وجعلنى لأول مرة أدخل قسم شرطة".