بالفيديو – مراهق طُعن مرتين والأسباب مجهولة!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة تعرض خلالها مراهق للضرب والطعن من قبل شابين خارج حانة في لندن.وقد التقطت عدسة كاميرا المراقبة الحادث المأساوي الذي تُرك بسببه شاب في الـ 18 من عمره يصارع الموت.وقد نشر موقع Scotland Yard today فيديو الحادث يوم الجمعة الماضي وأشار إلى أنّ الحادثة وقعت خارج حانة Music Box في غرب لندن.وبالرغم من انشار الفيديو، لم يتم القبض على الفاعلين وتقوم الشرطة حالياً بالتحقيق لمعرفة هويتيهما.يُذكر أنّ المراهق طُعن مرتين ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة سببت له مشاكل في الكلى، الكبد، الشريان الرئيسي في الجسم والرئة.