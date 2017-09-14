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14 أيلول 2017 - 07:52
14/09/2017 07:52:15
فيفا تعلن عن مواعيد شراء تذاكر كأس العالم 2018... كم بلغت الأسعار؟
أصبح من الإمكان لمحبي كرة القدم شراء تذاكرهم لحضور مباريات كأس العالم 2018
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LBCI News Lebanon
أعلن اتحاد كرة القدم الدولي فيفا أنه أصبح من الإمكان لمحبي هذه الرياضة شراء تذاكرهم لحضور مباريات كأس العالم ابتداء من اليوم الخميس 14 ايلول/سبتمبر.
وستنقسم عملية شراء التذاكر إلى مرحلتين ويتوجب على الراغبين بالشراء بتقديم طلب الحصول على التذاكر عبر زيارة موقع الفيفا الرسمي.
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وتمتدّ المرحلة الأول من 14 أيلول/سبتمبر حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وسيتم ابلاغ المتقدمين بشراء التذاكر بوضع الطلب في مدة أقصاها 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
من بعدها، يستدعي الأمر التوجه إلى مراكز محددة للراغبين في شراء التذاكر وتمتد هذه الفترة من 16 نوفمبر /تشرين الثاني وحتى 28 من الشهر ذاته.
أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد إجراء القرعة لكأس العالم التي ستتم في الأول من كانون الثاني/ديسمبر 2018 وستنقسم هذه المرحلة إلى قسمين.
القسم الأول من المرحلة الثانية (قرعة الاختيار العشوائي) تمتد من 5 كانون الأول/ديسمبر إلى 31 كانون الثاني/يناير 2018، أما القسم الثاني (نظام الأسبقية) فيتراوح بين 13 آذار/مارس و3 ناسان/ابريل 2018.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وستكون بين 18 نيسان/ابريل و15 تموز/يوليو.
وهناك عدة أنواع للتذاكر مثل تذاكر المباريات المنفردة، أما بالنسبة للأسعار فتتراوح بين 105 دولاراً و1100 دولاراً بحيث ستنقسم المقاعد بين 3 فئات، بالإضافة إلى فئة رابعة خاصة بالمشاهدين الروس حيث سيحصلون على خصومات على أسعار التذاكر.
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