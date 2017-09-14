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14 أيلول 2017 - 10:33
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هل تفقد المرأة الرغبة في ممارسة الجنس بعد سنةٍ على علاقتها بالشريك؟

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هل تفقد المرأة الرغبة في ممارسة الجنس بعد سنةٍ على علاقتها بالشريك؟

وجدت دراسة جديدة أن النساء يشعرن بالملل من ممارسة الجنس مع شركائهن بعد عام واحد من بدء العلاقة.

إن النساء اللواتي يعشن علاقة عاطفية طويلة الأمد هن أكثر احتمالاً، بنسبة أربعة أضعاف، بفقدان اهتمام إمضاء ليلة عاطفية مع الشريك، مقارنة مع اللواتي يعشن علاقات عاطفية أقصر.

والملفت هو أن الباحثين يوضحون أن هذا الأمر لا ينطبق على الرجال، إذ إن اهتمامهم الجنسي لا يتلاشى مع مرور الوقت.
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وقد استندت نتائج هذه الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة ساوثامبتون على إجابات أكثر من 11 ألف شخص شاركوا في الدراسة.

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