بالفيديو- معلّم يُنقذ تلميذته في اللحظة الأخيرة بعدما حاولت الانتحار!

أتقذها من الانتحار

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LBCI News Lebanon

تمكن معلم من ردع طالبة عن الانتحار عبر القفز عن سطح مبنى مرتفع في مدينة دويون في الصين.



وتظهر الشابة في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقف على حافة مبنى مؤلف من 17 طابقا كما يظهر رجال الإنقاذ والشرطة في مكان الحادثة.

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وبالرغم من مناجاتها لعدم الإقدام على القفز من قبل أفراد عائلتها والمعلم وزملائه، تجاهلت الطالبة نداءاتهم.



وبعد مرور وقت، دنا المعلم من طالبته ليعرض عليها شرب الماء فمسكها بقميصها وتمكن من اخذها إلى مكان آمن على سطح المبنى.