بالفيديو- معلّم يُنقذ تلميذته في اللحظة الأخيرة بعدما حاولت الانتحار!

تمكن معلم من ردع طالبة عن الانتحار عبر القفز عن سطح مبنى مرتفع في مدينة دويون في الصين.
وتظهر الشابة في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقف على حافة مبنى مؤلف من 17 طابقا كما يظهر رجال الإنقاذ والشرطة في مكان الحادثة.
وبالرغم من مناجاتها لعدم الإقدام على القفز من قبل أفراد عائلتها والمعلم وزملائه، تجاهلت الطالبة نداءاتهم.
وبعد مرور وقت، دنا المعلم من طالبته ليعرض عليها شرب الماء فمسكها بقميصها وتمكن من اخذها إلى مكان آمن على سطح المبنى.
واتّضح ان الفتاة تعاني من الاكتئاب وقد بدأت التحقيقات لكشف الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الانتحار.