بالصور – جدّ للمرّة التاسعة... إليكم أصغر أحفاد ترامب!

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رحّب الابن الثالث لرئيس الولايات المتّحدة الأميركية دونالد ترامب، إيريك ترامب وزوجته لارا بمولودهما الأول يوم الثلاثاء الفائت والذي أسمياه "إيريك لوك".وأعلن إيريك عن الخبر السعيد بتغريدةٍ عبر موقع تويتر أرفقها بصورة ابنه كتب فيها "لارا وأنا أكثر من متحمسين لإعلان ولادة ابننا إيريك لوك الساعة 8.50 صباحاً".وهنّأ دونالد ترامب، الذي أصبح جدًّا للمرّة التاسعة، ابنه إيريك عبر تويتر بتغريدةٍ كتب فيها "مبروك إيريك ولارا بولادة ابنكما إيريك لوك هذا الصباح".يُذكر أنّ لابن ترامب البكر، دونالد جونيور، 5 أولاد من زوجته فانيسا في حين أنّ ابنته إيفانكا أنجبت 3 أولاد من زوجها جاريد كوشنر.