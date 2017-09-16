لكلّ محبي نادي برشلونة... إليكم الخبر السار!

أعلن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تمديد تعاقد النادي الكتالوني مع لاعب كرة القدم المحترف لونيل ميسي، لافتا إلى أن والد ميسي هو من وقع على التمديد نيابة عن النجم الأرجنتيني.

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وقال بارتوميو إنّ ميسي سيبقى في "كامب نو" حتى عام 2021.

وكان النادي الإسباني قد ذكر في شهر تموز/يوليو الماضي، أنه مدد تعاقده لأربع سنوات مع هدافه التاريخي ميسي، لكن عدم صدور تأكيد رسمي أثار قلقا لدى القاعدة الجماهيرية لبرشلونة.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن بارتوميو قوله عبر تلفزيون كتالونيا إن الصفقة تمت بالفعل، والعقد الجديد ينتهي في عام 2021.

وأضاف: " لا ضرورة لتوقيع ميسي على عقد التمديد طالما أن والده وقع عليه بالنيابة عنه. وهو يلعب حاليًا بحسب العقد الجديد".