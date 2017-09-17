هل النساء اللواتي يتزوجن رجالاً أقل جاذبية منهن يتمتعن بحياة زوجية أسعد؟

فقد وجد باحثون من جامعة فلوريدا وجامعة ميثوديست الجنوبية في ولاية تكساس من خلال أبحاث جديدة أن العلاقات الأكثر احتمالاً بأن تنجح هي تلك التي تكون المرأة فيها أكثر جاذبية من الرجل.

ونظرت الدراسة إلى أكثر من 100 ثنائي من جنسيات مختلفة في منطقة دالاس، وكانوا جميعهم قد تزوجوا منذ أقل من أربعة أشهر وجميعهم في أواخر العشرينات. وطرحت عليهم الدراسة مجموعة من الأسئلة تركز على أشياء أساسية مثل النظام الغذائي والحفاظ على اللياقة البدنية.

كما تم تصوير جميع المشاركين من قبل الباحثين وصنفوهم على مقياس من 1 إلى 10 من حيث الجاذبية.

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وأظهرت النتائج أن الرجال الذين اعتُبروا أقل جاذبية من زوجاتهم كثيراً ما كانت أجوبتهم تدل على أنهم يبذلون جهداً لإرضاء نصفهم الآخر، مثلاً إحضار الهدايا، إرضاء الزوجة من خلال القيام بالأعمال المنزلية وتحسين المظهر الخارجي.

أما على المقلب الآخر، أي عند الرجال الذين اعتُبروا أكثر وسامةً من زوجاتهم، فقد تبين للباحثون أن للأمر آثاراً سلبية. فقد شعرت المرأة في هذه العلاقات بأنها مضطرة إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل مفرط من أجل إبقاء زوجها سعيداً، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل وغيرها من المشاكل.