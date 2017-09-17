ثنائي يتاجر بأولاده... هكذا كان مصيره

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ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عصابة للاتجار بالبشر وأطفال الشوارع في مدينة نصر في مصر.وأوضحت التحريات أن زعيم العصابة، ويدعى جمال الطيب، كان يستعين بزوجته في الجرائم التي يرتكبها، إضافة الى أن 11 طفلاً من الذين ألقي القبض عليهم هم من أولادهما.وقد رجّحت التحريات أن المتهمين يقومان "باستئجار" الأطفال من ذويهم للتسول بهم. وكانت قد وردت معلومات أن الطيب يقوم باستقطاب الأحداث والبالغين من ذوي السوابق، ويستغلهم في أعمال التسول إذ يقوم بإيوائهم في منزله ويحرّضهم على عدم العودة الى أهلهم.