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17 أيلول 2017 - 07:52
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رأت حبيبها وهو يتحرّش جنسياً بابنتها... فماذا فعلت به؟

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رأت حبيبها وهو يتحرّش جنسياً بابنتها... فماذا فعلت به؟
أقدمت سيدة على طعن حبيبها 6 مرات ثمّ اتصلت بالشرطة، وذلك بعدما رأته عارياً فوق ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً.

وقامت المرأة، التي لم يتم ذكر إسمها، بسحب سكين مطبخ في منزلها في كليفلاند في الولايات المتحدة الأميركية ثمّ طعنت حبيبها، البالغ من العمر 31 عاماً، خمس طعنات في صدره وطعنة واحدةفي رأسه.
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وبحسب تقارير Cleveland.com، فإن السيدة اتصلت بعناصر الشرطة وطلبت منهم القدوم الى مكان الحادث، وقالت لهم إنها رأت حبيبها وهو يحاول التحرش بابنتها جنسياً فطعنته.

وقد تعرّض كل من الأم وابنتها لجروح في أيديهما أثناء هذه الحادثة.

وقالت الفتاة للشرطة إن حبيب والدتها أخلعها سروالها وخلع ملابسه أيضاً.

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