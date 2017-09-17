إلقاء القبض على لص... بفضل فيسبوك!

الإعلان

تمّ إلقاء القبض على لص في انكلترا بفضل موقع فيسبوك.وقد استطاعت الشرطة من القبض على كولين إلينور بعد نشر لقطات له خلال عمليتي سرقة مختلفتين على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد ظهر إلينور، 55 عاماً، في شريط فيديو وهو يحطم نافذة منزل في غرب ساسكس، ثم يقدم على سرقة المال بقيمة 4 ألاف دولار أميركي وبعض المجوهرات.وقد استطاع شرطي متقاعد من أن يتعرف على إلينور من خلال الفيسبوك وقام بإخبار الشرطة عنه.وبعد مرور 17 يوماً، فقد صُور الرجل مرة جديدة وهو يحاول اقتحام منزل آخر في Bognor Regis، وقد تمّ نشر صوره على الفيسبوك.وقد حكم على كولين بالسجن لمدة 3 سنوات.