استدرجها إلى شقته ليغتصبها...

هكذا استدرجها إلى شقته حيث ااغتصبها...

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LBCI News Lebanon

شرعت الدائرة الجنائية في محكمة الشارقة الابتدائية محاكمة طيار شاب من جنسية دولة عربية اتهمته النيابة العامة باستدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.

وفي التفاصيل، اعترفت الضحيّة بأنّها تعرّفت إلى الجاني في نادٍ ليلي وبأنّه قال لها إنّه طيار وظهر كشخصية محترمة.

وتابعت أنّه عرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته، وعليه وافقت، لكنها تفاجأت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهما صديقه أمام بناية.

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وأردفت أنّ المتهم قام بانتزاع هاتفها منها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها سأعطيك إياه داخل الشقة.

ولدى دخولهما أغلق الباب واغتصبها بعدما صفعها على وجهها، مشيرة إلى أنها غافلته وتسللت إلى الخارج حيث استنجدت بامرأة وجدتها بالصدفة هناك وطلبت منها إبلاغ الشرطة.

واتّهمت النيابة العامة المعتدي بالاغتصاب.