بالفيديو - دونالد ترامب يحرج زوجته علنًا من جديد

ترامب "يهين" زوجته أمام الكاميرات...

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LBCI News Lebanon

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو "يهين" زوجته ميلانيا، على حدّ تعبير بعض المستخدمين الأميركيين.

وانتقد روّاد الشبكات الاجتماعيّة طريقة تحية ترامب لميلانيا ، بعد إلقائها كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس القوات الجوية الأميركية .

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وفي التفاصيل، ظهرت ميلانيا في الفيديو وهي تقدم زوجها في الحفل بكلمات مرحبة وعاطفية، إلا أن الرئيس الأميركي اكتفى بمصافحتها على عكس ما يقوم به الرؤساء الأميركيّون في المواقف المشابهة، إذ يقدمون عادة على شكر زوجاتهم أمام الكاميرا بالقبل والأحضان.

ولم يكتف ترامب بذلك، بل أبعد زوجته عن المنصة، طالبًا منها الانصراف والعودة إلى مكانها، وعندما لم تمتثل كرر الطلب ودفعها في اتجاه مقعدها.