من هو شفيع الإنترنت الذي عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني في 1997؟

من هو هذا القديس؟

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LBCI News Lebanon

في عام 1997، أي بعد الثورة الذي أحدثها الإنترنت في عالمنا، قرر البابا يوحنا بولس الثاني بأنه من المفيد أن يكون للكنيسة الكاثوليكية قديساً يكون بمثابة شفيع لمستخدمي الإنترنت.

فاختار البابا القديس سانت اسيدور الإشبيلي (560-636)، وهو دكتور في الكنيسة من الآباء اللاتينيين.

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وعلى الرغم من أن القديس اسيدور ولد منذ أكثر من ألف سنة قبل اختراع الكمبيوتر تمت تسميته بالقديس الشفيع للإنترنت.

لماذا؟

لأن هذا القديس كان من أهم مفكري الكنيسة وكان القديس اسيدور أول كاتب مسيحي يتولى مهمة إعداد ملخص اللاهوت الكاثوليكي ويشبه القاموس. فأعطى هذا الأسلوب الذي استخدمه بنية مماثلة لتلك الموجودة في قاعدة البيانات المستخدمة حالياً في الإنترنت.