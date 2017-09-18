بالصور- هكذا احتفل بحصوله على الطلاق...

احتفل على طريقته الخاصة...

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LBCI News Lebanon

لا تكاد الدنيا تسع الشاب التركي رضوان كويغون من شدّة الفرح بسبب حصوله على الطلاق من زوجته، فقرر الاحتفال على طريقته الخاصة.

هاف بوست"، زيّن رضوان سيارته وكتب على مقدمتها "تطلقت" وبآخرها "تحرَّرت"، وانطلق بها في جولة حول المحكمة التي صدر فيها حكم الطلاق. وبحسب موقع ""، زيّن رضوان سيارته وكتب على مقدمتها "تطلقت" وبآخرها "تحرَّرت"، وانطلق بها في جولة حول المحكمة التي صدر فيها حكم الطلاق.

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وعبّر رضوان، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا والذي يعيش في ولاية أفيون كارا حصار التركية، عن سعادته قائلًا: "اليوم أسعد يوم في حياتي، صدقوني حتى يوم زفافي لم أفرح لهذه الدرجة، وأخيرًا تطلَّقت وعبرت عن سعادتي بهذه الطريقة، وأعتقد أنني أول من يحتفل في تركيا بطلاقه بهذه الطريقة".

ويقول رضوان إنّ السبب وراء الطلاق بعد زواج دام ست سنوات الخلافات المستمرّة بينه وبين زوجته وعدم قدرتهما على التفاهم.

ولرضوان طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، تم إسناد حضانتها إلى الأم.

هذا الحكم لم يقلق رضوان، الذي أضاف أنه ليس هناك كراحة البال والعيش بحرية، قائلًا: "تخلصت منهما، لا أريد لا البنت ولا الأم بعد الآن".



