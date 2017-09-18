بالصور- تفادي وقوع أسوأ كارثة جوية... طائرتان كانتا على وشك الإصطدام

كانت الطائرتان محملتان بمئات الركاب

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LBCI News Lebanon

مما لا شك فيه أن مشهد اقتراب طائرتين من بعضهما البعض على وشك الإصطدم كفيل أن يقطع الأنفاس، خصوصاً أن الطائرتين كانتا محملتين بمئات الركاب.

وعلى ما يبدو، عبرت طائرتين مدنيتين نفس المسار أثناء الهبوط بمطار هيثرو في بريطانيا، وكانتا بالقرب من نقطة واحدة تقريباً فظهرتا محلقتين فوق المكان نفسه.

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لكن سرعان ما ابتعدتا عن بعضهما وأكملتا المسار بشكل طبيعي.

كريس هاين 70 عاماً، كان جالساً في حديقة منزله القريب من المطار عندما شاهد هذه اللحظة المرعبة، فاعتقد بأن كارثة ستحلّ.

وقال المهندس المتقاعد: "غالباً ما أجلس وأشاهد الطائرات أثناء هبوطها، وعندما رأيت هذا المشهد أمامي كان لا بد لي من أن أصور هذه اللحظة المميزة".

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة الأولى كانت تحمل حوالي 311 راكباً في حين أن الثانية كانت تحمل ما يصل إلى 214 راكباً.