اختاروا هذا الإختصاص الجامعي إذا كنتم تريدون أن تصبحوا من أثرياء العالم!





أجرت وكالة التوظيف آرون واليس دراسة جديدة، حللت من خلالها بيانات أغنى 100 شخص في العالم لمعرفة ما إذا كان هناك أي رابط بين حياتهم المهنية وتحقيقهم للثراء.

وتبيّن أن الطلاب الذين يدرسون الهندسة أو الأعمال التجارية في الجامعة هم أوفر حظاً من أقرانهم ليصبحوا من أصحاب المليارات، وفقاً للدراسة.

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فقد وجدت أنه من أصل أغنى 100 شخص في العالم 22 منهم تخصصوا بالهندسة. وحلّت إدارة الأعمال في المرتبة الثانية مع 16 من أصل 100.

أما إختصاصات أصحاب المليارات فهي بالتسلسل:

1- الهندسة

2- إدارة أعمال

3- المالية والاقتصاد

4- حقوق

5- علوم الكمبيوتر

6- الفن / تاريخ الفن

7- فلسفة

8- سياسة

9- الإنجليزية

10- التاريخ

11- علم الرياضيات

12- الطب

13- علوم فيزيائية

14- علم النفس

15 - ترجمة

ادرسوا هذا الإختصاص ان كنتم تريدون أن تجنوا المليارات!