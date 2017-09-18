بالفيديو- شرطي يقتل طالباً داخل حرم الجامعة

رفض تسليم السكين

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LBCI News Lebanon

أطلق عنصر أمن في حرم جامعة جورجيا الأميركية النار وقتل طالب العلوم التكنولوجية عندما كان يتقدم نحوه حاملاً سكين.

وفي التفاصيل، رفض الطالب سكوت شولتز (21 عاماً) تسليم ضابط الأمن السكين الذي كان بحوزته عندما كان متوجهاً في وقت مبكر من الصباح خارج المسكن الجامعي في الحرم، وفقاً لبيان صادر عن مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا.

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كما يظهر بالفيديو الذي صوره شاهد عيان بهاتفه، شولتز حافي القدمين واقفاً بالقرب من مرآب للسيارات ويمكن سماع أصوات أفراد وهم ينصحون شلوتز بإلقاء السكين عدة مرات.

وقال شولتز للضابط قبل دقيقة من إطلاق النار عليه: "أطلق النار.. هيا"، بينما قال ضابط آخر له:" لا أحد يريد إلحاق الضرر بك" وذلك قبل أن يطلق أحدهم النار عليه.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب سكوت شلوتز كان يشارك في العديد من النشاطات الجامعية التي تعنى بدعم مثلي الجنس، ولم ترد تفاصيل بشأن الدوافع التي حملته على التجول بالسكين بحرم الجامعة.