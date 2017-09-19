بالصور - حفل زفاف أسطوري لابن أغنى رجل في أرمينيا...

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تزوّج الشاب الأرمني كارن كارابتيان، ابن الملياردير ورجل الأعمال سامفيل كارابتيان (52 عاماً) الذي يُعتقد أنّه أغنى رجل في أرمينيا، من خطيبته "ليليت" في حفل زفافٍ أسطوري أقيم في العاصمة الروسيّة موسكو.وبالرغم من علاقة الصداقة القويّة التي تجمع الملياردير الأرمني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلاّ أنّ الأخير لم يتمكّن من حضور حفل زفاف ابنه. وحضر الحفل أكثر من مئتي ضيف بالإضافة إلى رئيس أرمينيا سيرج سركسيان، طبيب بوتين ويُدعى ديميتري بيسكوف وزوجته الراقصة على الجليد الحائزة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد والكثير غيرهم.وتألّقت العروس بفستانين خلال حفل زفافها الأسطوري الذي تميّز بالزينة المذهلة والورود وقالب الحلوى الضخم. وأقيم الإكليل في كاتدرائية الكنيسة الأرمنية الرسولية في موسكو والحفل كان في قاعة Safisa.يُذكر أنّ والد العريس هو صاحب مجموعة "Tashir" للعقارات وتُقدّر ثروته بـ 2.9 مليار دولار وفق موقع فوربس.