دخل غرفة شقيقة حبيبته التوأم... واغتصبها!

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ادعى شخص اغتصب شقيقة حبيبته التوأم أنه أخطأ بينهما.وقد حكم بالسجن على الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، من ملبورن أستراليا، أربع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.وقال الشاب للشرطة إن الضحية كذبت وأنها هي من حاولت التحرّش به، إلا أن المحكمة سمعت من أحد الشهود في وقت لاحق أنه أخبر الضحية بأنه لطالما كان يتخيّل بأنه يمارس معها الجنس.وكانت الضحية تقيم مع شقيقتها وحبيبها بعدما أنهت علاقة عاطفية كانت تعيشها، وكانت تنام في غرفة نوم الضيوف عندما دخل الشاب ليتحدث معها.ووفقاً لصحيفة Herald Sun، فقد اغتصب الشاب الفتاة، ولكنه أخبر حبيبته في وقتٍ لاحقٍ أنّه تعرّض لاعتداءٍ جنسي من قبلها.وقد أخبر الرجل الشرطة بهذا الأمر، لافتاً الى أنه كان مشوشاً لأن حبيبته وشقيقتها متطابقتين في الشكل.وقد تركت الضحية شقيقتها التوأم بعد هذا الهجوم كما أنها حاولت الانتحار أكثر من 12 مرة منذ ذلك الحين.