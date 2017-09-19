أرسلوها من المدرسة بسبب المرض... فتوفيت في اليوم التالي!

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توفيت شابة تبلغ من العمر 17 عاماً بسبب اصابتها بالتهاب السحايا بعد يوم من إرسالها من المدرسة الى البيت لأنها مريضة.وقد ازدادت سوءاً أعراض القيء والإسهال لدى الفتاة التي تدعى بيني لوكيت، التي توفيت في غضون 24 ساعة.والملفت هو أن والدة الفتاة، السيدة كيم، من هاليفاكس في انكلترا، علمت بحالة ابنتها، إلا أن عدم ظهور الطفح الجلدي الأرجواني، وهو العلامة الأكيدة للإصابة بهذا المرض، على بشرة بيني جعلها تتغاضى عن الموضوع، ولم يتم نقل الفتاة الى المستشفى إلا في صباح اليوم التالي.وقد حارب الأطباء لإبقاء بيني على قيد الحياة وتم وضعها في العناية المركزة، إلا أنهم لم يستطيعوا التغلب على المرض الذي ازداد سوءاً.وتحدثت السيدة لوكيت، 48 عاماً للمرة الأولى أخيراً منذ وفاة ابنتها في عام 2015، وقالت إنها تريد أن تحذر الآخرين من هذا المرض كي لا يعيشوا المعاناة نفسها.وتدعو السيدة لوكيت الآن الشباب للحصول على لقاح ميناكوي، الذي كان يمكن أن ينقذ حياة ابنتها.