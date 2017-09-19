منع صاحب فتوى "معاشرة الزوجة المتوفاة" من الظهور على الشاشات في مصر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا يمنع ظهور الدكتور صبري عبد الرؤوف في مقابلات تلفزيونية على غرار آخر ظهور اعلامي قام به.

وخلال استضافته في احد البرامج الدينية، قال عبد الرؤوف إن معاشرة الزوجة المتوفاة امر غير طبيعي لكنه "حلال"، فأثار تصريحه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

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وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ان الفتوى تسيء للدين الاسلامي ولذوق المسلمين واخلاقياتهم واحترام حرمة الموت ، مشيرًا إلى ان القرار بمنع عبد الرؤوف سيستمر حتى انتهاء الأزهر من التحقيق معه.