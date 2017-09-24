تجريد ملكة جمال من لقبها... والسبب تغريدة "متهورة"!

جردت الفائزة في مسابقة ملكة جمال تركيا من لقبها غداة تتويجها بسبب تغريدة قديمة لها تناولت فيها محاولة الانقلاب الفاشلة واعتبرت مسيئة للضحايا.

وفي التفاصيل، شبهت عطر أسان البالغة من العمر 18 عامًا في تغريدتها دماء ضحايا محاولة انقلاب يوليو/ تموز الفاشلة بدماء دورتها الشهرية.

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وبحسب موقع "بي بي سي" الإخباري، قال المنظمون إنّ التغريدة "غير مقبولة" وقرروا سحب اللّقب منها بعد مرور بضع ساعات فقط على تتويجها.

وقالت ايسن، عبر حسابها على موقع انستغرام، إن تعليقها لم يكن يحمل أي دلالات سياسيّة.

ونشر تعليق ايسن في الفترة التي أحيا فيها الأتراك الذكرى الأولى لمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشلة.

من جهتهم، أكد المنظمون أنهم اطلعوا على التغريدة بعد صدور نتائج المسابقة، وعقدوا اجتماعًا استمر ساعات للتحقق منها.

وأكد جان صانديقجي أوغلو، مدير مسابقة ملكة جمال تركيا في بيان، أن التغريدة نشرتها أسان.

وقال "إن هيئة ملكة جمال تركيا التي تهدف إلى تعزيز صورة تركيا في العالم لا يسعها أن تقبل برسالة كهذه".

وقد توجت الوصيفة الأولى اسلي سومين ملكة لجمال تركيا مكان أسان. وهي ستمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم.