منوعات
25 أيلول 2017 - 06:40
25/09/2017 06:40:52
ارتكب ابشع الجرائم...اغتصب حبيبته السابقة بمساعدة صديقها الجديد
اغتصب حبيبته السابقة بمساعدة صديقها الجديد
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LBCI News Lebanon
هزّت جريمة اغتصاب ارتكبها لاجئان سوريان في مدينة هانوفر الرأي العام الألماني.
وقد تم الادعاء على اللاجئ جوان ي. من قبل حبيبته السابقة بتهم مختلفة من بينها الاعتداء الجنسي بمساعدة صديقها الجديد وهو من الجنسية السورية ايضًا.
وفي التفاصيل، فإن حبيب الشابة الجديد استدرجها إلى شقة بحي ليندن بعد فترة على انتهاء علاقتهما حيث كان ينتظرها جوان فقام باغتصابها.
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وذكرت الشابة في الادعاء أن جوان كان يسيء معاملتها ويلحق بها الأذى، كما اتّضح أنه سجّل نفسه تحت 4 اسماء مختلفة لدى السلطات الألمانية، ما دفع الألمان إلى المطالبة بترحيله من البلاد.
ويمثل الشابان اليوم أمام المحكمة في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى في المانيا.
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